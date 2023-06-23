Клубничный суп за 5 минут: самый простой рецепт летнего блюда

Летом во время жары, когда хочется перекусить чем-нибудь легким и освежающим, пригодится рецепт супа из клубники.

Летний суп из клубники – это освежающее и вкусное блюдо, которое хорошо подходит для жаркого летнего дня. Основные ингредиенты этого супа – свежая клубника, йогурт или кефир, сахар и лимонный сок.

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Как приготовить суп из клубники?

Помойте свежую клубнику, удалите хвостики и нарежьте их на небольшие кусочки.

В блендере смешайте клубнику, йогурт или кефир, сахар и лимонный сок. Можно добавить немного льда.

Смешивайте ингредиенты до получения однородной консистенции.

Отведайте суп и, при необходимости, добавьте больше сахара или лимонного сока, чтобы он соответствовал вашему вкусу.

Перед подачей охладите суп в холодильнике в течение нескольких часов, чтобы он был еще более освежающим.

Готовый летний суп из клубники можно украсить свежими ягодами, мятой или сливками. Он станет отличным выбором для освежения летом и добавит нотку сладости к вашему меню.

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