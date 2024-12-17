Ключевой в Украине продукт снова подорожал: какие причины

В Украине на этой неделе наблюдается активизация торговли картофелем, сопровождающаяся ростом ее стоимости. Фермеры повысили отпускные цены на 22% по сравнению с прошлой неделей, что вызвано ростом спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Главная причина – подготовка к зимнему периоду и новогодним праздникам, традиционно требующим увеличения запасов овощей. Эксперты проекта EastFruit прогнозируют, что цены могут продолжить расти, хотя резкого скачка не ожидается.

Рост цен на рынке картофеля

По данным аналитиков EastFruit, фермеры продают картофель по цене 22-30 грн/кг, что соответствует $0,53-0,72/кг. Это почти на четверть больше недели назад. Основным фактором удорожания называют повышенный интерес к закупкам со стороны крупных торговых сетей и оптовиков.

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Подготовка к зимним праздникам

Ритейлеры активно формируют запасы на период праздников, что традиционно увеличивает спрос на картофель. Несмотря на это, операторы рынка предполагают, что дальнейший рост цен будет постепенным, без резких скачков, поскольку потребители чувствительны к изменениям в стоимости базовых продуктов.

Почему картофель дорожает

По состоянию на сегодня, картофель стоит в среднем на 85% дороже, чем в этот же период 2023 года. Причиной столь значительного повышения стало существенное сокращение производства. Летняя засуха, охватившая большинство регионов, привела к снижению урожайности культуры.

Какая цена картофеля на сегодня. Источник: index.minfin.com.ua Какая цена картофеля на сегодня. Источник: index.minfin.com.ua

Специалисты полагают, что цены на картофель будут оставаться стабильно высокими до конца зимнего сезона. В то же время значительные уже формируемые запасы могут частично сдержать дальнейший рост стоимости.

Удорожание картофеля сказывается на кошельках украинцев, ведь он остается одним из ключевых продуктов. Впрочем, потребители могут адаптироваться, выбирая более дешевые варианты или другие овощи в качестве альтернативы.

Напомним, UAportal уже писал, какие пищевые продукты резко удорожают в Украине.

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