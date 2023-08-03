Кофе и молоко: топ-7 продуктов, которые портят кожу

Одной из главных составляющих здоровья и привлекательности есть красивая кожа. Следует осознать, что питание влияет на состояние кожи. Некоторые ежедневные продукты могут даже способствовать ее старению. В статье ukr.media рассмотрим такие продукты и предложим более полезную альтернативу.

Алкогольные напитки

Алкоголь может вызвать обезвоживание кожи, потерю упругости и расширение капилляров, поэтому можно выбрать безалкогольные коктейли, свежевыжатые соки или зеленый чай.

Сахар и сладости

Лишний сахар может вызвать воспаление кожи и акне. Для замены можно использовать натуральные подсластители, фрукты и овощи.

Соль

Чрезмерное употребление соли может привести к отекам и сухости кожи. Вместо соли можно использовать специи и приправы.

Молоко

Молоко может способствовать появлению акне и воспалений на коже, поэтому растительные молочные продукты могут быть хорошей заменой.

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Кофе

Кофе может привести к обезвоживанию и расширению капилляров. Рекомендуется выбирать зеленый чай.

Фаст-фуд

Фаст-фуд, богатый жирами и солью, может нанести вред коже. Лучшей заменой будут свежие овощи, фрукты, рыба, орехи и здоровые жиры.

Мясо

Мясо может способствовать воспалению и образованию акне. Альтернативами являются соевые продукты и бобовые, содержащие белок и питательные вещества, полезные для кожи.

Напомним, в Минздраве рассказали о вреде соков и чем их можно заменить.

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