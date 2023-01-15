Кофе и сигареты: чем опасна привычка совмещать никотин и кофеин

Кофе и сигареты являются популярным сочетанием курильщиков, но смешивание кофеина и никотина несет определенный риск. Курильщики утверждают, что кофе и сигарета – это хороший способ расслабиться, но на самом деле и никотин, и кофеин являются стимуляторами, и их влияние на ваше сердце может значительно увеличить риск заболеваний. Вот почему разрыв связи между сигаретами и кофе должен быть приоритетом как курильщикам, так и кофеманам.

Влияние кофе на здоровье

Воздействие кофе на здоровье в течение длительного времени является предметом споров. Давно существовало предположение, что кофе вреден для организма, но на самом деле большинство общеизвестных рисков исчезают, если их исследовать надежным образом, отмечает Tobacco free life. Самым распространенным страхом кофе является влияние, которое он может иметь на сердце и кровеносные сосуды, но исследования показывают, что люди, которые пьют от 3 до 5 чашек кофе в день, на самом деле имеют наименьший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это не значит, что кофе полностью безопасен, ведь первое негативное влияние он все же несет.

Подобная картина связана с более серьезными устрашениями, вроде того, что кофе провоцирует появление рака. Фактически, данные свидетельствуют о том, что чистый кофе наоборот может иметь защитный эффект против рака у некурящих людей. Исследование общего риска смерти также выявило защитный эффект кофе. Это исследование больше сосредоточено на черном кофе, чем на кофе с молоком и сахаром, который является более калорийным и несет дополнительные риски.

Воздействие курения на здоровье

Однако никого не удивит, что курение далеко не так безопасно, как кофеин. Оно вызывает множество заболеваний, включая рак легких и другие виды рака, ишемическую болезнь сердца, инсульты, хронические обструктивные заболевания легких, цереброваскулярные заболевания и многие другие состояния. Курение называют основной причиной смерти в мире, которую можно предотвратить. Из-за этой вредной привычки курильщики теряют в среднем 10 лет жизни.

Комбинированный эффект кофе и сигарет

Относительно безопасная природа кофе может заставить вас подумать, что сочетание его сочетания с сигаретами не будет ухудшать и без того негативное влияние сигарет, но, к сожалению, это не так. Причина этого в том, что, хотя кофеин, кажется, не создает реального риска для организма, он оказывает определенное влияние на сердце и кровеносные сосуды – например, увеличивает жесткость артерий.

Одно исследование изучало влияние кофе и сигарет на жесткость аорты (главной артерии тела) и выявило синергетический (комбинированный) эффект потребления кофе и сигарет на сердце. Эта комбинация увеличила жесткость аорты больше, чем каждый из них в отдельности.

Другие исследования также показали повышенный риск заболеваний у людей, одновременно курящих и пьющих кофе. Кроме результатов повышения АД, еще одно исследование показало, что люди, которые курят и выпивают четыре или более чашек кофе в день, имеют в 8 раз больший риск сердечного приступа, чем люди, которые не делали ни того, ни другого. Это еще раз показывает, что хотя кофе сам по себе не несет значительных рисков, этого нельзя сказать о кофе в сочетании с сигаретами.

Сломайте эту привычку

Поскольку исследования показывают повышенный риск развития некоторых заболеваний у людей, которые одновременно курят и пьют кофе, разрыв связи между этими двумя факторами важен для защиты вашего здоровья. Часть проблемы состоит в том, что употребление кофе может стать "пусковым крючком" к курению. Другими словами, у вас может возникнуть тяга к сигарете, когда вы пьете кофе. Вы можете продолжать курить и употреблять кофе, однако эти процессы должны происходить со значительным промежутком во времени. Учитывая в целом безопасный эффект от употребления кофе, возможно, стоит попытаться сменить сигареты на свежие, хрустящие овощи или соленые закуски. Вы также можете на время перейти на чай, когда бросите курить.

Другим вариантом является переход на альтернативный источник никотина, чтобы вы могли иметь тот же ритуал курения, но с меньшими рисками. Например, жевание никотиновой резинки, употребление бездымного табака или использование электронной сигареты – все это альтернативы курению, которые могут помочь вам разорвать связь между кофе и сигаретами.

Независимо от подхода, который вы попробуете, лучший совет сделать все возможное, чтобы бросить курить. Хотя кофе и сигареты не являются безопасным сочетанием, если исключить из уравнения курение, кофе может быть даже полезен. Вы можете на время скучать по сигаретам с утренним кофе, но вскоре тяга исчезнет, и ваше здоровье будет улучшаться с каждым днем, когда вы будете свободны от курения.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, кандидат химических наук Глеб Репич рассказал, есть ли в кофе – кофе. При желании, вы можете даже попытаться приготовить ее в домашних условиях.

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