Кофе "Рафаэлло": Как приготовить напиток с кокосовым вкусом
Кофе всегда отличный способ начать свой день с энергией и настроением. Изысканный вкус и аромат кофе дарят вам приятные мгновения радости.
Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь
Предлагаем вам усовершенствовать свой завтрак и приготовить чашку замечательного кофе "Рафаэлло" по рецепту от блога "Рецепты каждый день". Она вас точно удивит и наполнит положительными эмоциями.
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка молотого кофе;
- 1 чайная ложка сахара;
- 150 мл воды;
- 0,5 чайной ложки кокосовой стружки;
- 100 мл сливок 10%;
- 20 г белого шоколада.
Приготовление:
Этот необычный кофе будем готовить в турке, который придаст ему специальный аромат. Сначала влить кокосовую стружку, а затем добавить молотый кофе. Если вы сладкой природы, то не забудьте добавить немного сахара и кусочки белого шоколада.
Заварить эту ароматную смесь в турке, а затем аккуратно перелить готовый напиток в вашу любимую чашку или высокий стакан для заплаты.
Скорее всего, вы хотите использовать сливки для приготовления этого кофе. Нагрейте сливки, но не до кипения. Далее перелейте их осторожно в заварник с прессом и протрите прессом сливки около 1-2 минут, пока не образуется густая пена.
Подлейте сливочную пену в чашку с приготовленным кофе, приливая ее практически к самому верху. Вы получите ароматный напиток с незабываемым кокосово-шоколадным вкусом.
Напомним, мы уже писали о 5 продуктах, которые нельзя добавлять в кофе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!