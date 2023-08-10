Кофе "Рафаэлло": Как приготовить напиток с кокосовым вкусом

Кофе всегда отличный способ начать свой день с энергией и настроением. Изысканный вкус и аромат кофе дарят вам приятные мгновения радости.

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Предлагаем вам усовершенствовать свой завтрак и приготовить чашку замечательного кофе "Рафаэлло" по рецепту от блога "Рецепты каждый день". Она вас точно удивит и наполнит положительными эмоциями.

Ингредиенты:

1 чайная ложка молотого кофе;

1 чайная ложка сахара;

150 мл воды;

0,5 чайной ложки кокосовой стружки;

100 мл сливок 10%;

20 г белого шоколада.

Приготовление:

Этот необычный кофе будем готовить в турке, который придаст ему специальный аромат. Сначала влить кокосовую стружку, а затем добавить молотый кофе. Если вы сладкой природы, то не забудьте добавить немного сахара и кусочки белого шоколада.

Заварить эту ароматную смесь в турке, а затем аккуратно перелить готовый напиток в вашу любимую чашку или высокий стакан для заплаты.

Скорее всего, вы хотите использовать сливки для приготовления этого кофе. Нагрейте сливки, но не до кипения. Далее перелейте их осторожно в заварник с прессом и протрите прессом сливки около 1-2 минут, пока не образуется густая пена.

Подлейте сливочную пену в чашку с приготовленным кофе, приливая ее практически к самому верху. Вы получите ароматный напиток с незабываемым кокосово-шоколадным вкусом.

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