Кофе варят или заваривают: как правильно сказать по-украински и не ошибиться

Кофе остается одним из самых популярных напитков среди украинцев. Он помогает бодро начинать утро, обеспечивает энергией на день и является незаменимым атрибутом во время дружеских встреч.

Однако даже такое обыденное дело, как приготовление кофе, может породить лингвистические трудности. Об этом пишет NV.

Часто можно услышать, как люди используют слова "заварить" кофе или "сварить" кофе, но какое из них правильнее?

Украинский языковед и педагог Александр Авраменко не раз разъяснял нюансы употребления украинского языка, в частности относительно приготовления кофе. Он отметил, что выбор между глаголами "заварить" и "зварить" зависит от конкретного метода приготовления напитка.

По его словам, глагол "варить" означает кипятить что-то в воде или другой жидкости. Например, когда мы готовим борщ, суп или компот, мы используем этот процесс, включающий длительное подогревание жидкости с ингредиентами.

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Зато глагол "заваривать" имеет другое значение. Заварить означает залить кипятком и дать настояться, чтобы получить настой. Это слово обычно используют, когда речь идет о заваривании чая или травяных настоев, таких как липовый цвет или ромашка.

Как правильно сказать: сварить или заварить кофе

Правильный выбор глагола для приготовления кофе зависит от метода, который вы выбираете:

Сварить кофе. Если вы используете турку или джезву, засыпая молотый кофе, заливая его водой и ставя на плиту до появления характерной пенки, это означает, что вы варите кофе. Это традиционный метод приготовления, который обеспечивает насыщенный вкус и аромат.

Заварить кофе. Если вы заливаете молотый кофе кипятком в чашке или френч-прессе и даете ему настояться в течение нескольких минут – вы завариваете кофе. Этот метод подобен завариванию чая и не включает длительное кипячение.

Итак, оба варианта – заварить кофе и сварить кофе – являются правильными, однако их использование зависит от метода приготовления. Знание этих нюансов поможет не только усовершенствовать ваше владение украинским языком, но и наслаждаться кофе так, как это делают настоящие гурманы.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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