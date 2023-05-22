Кофейная гуща и зеленый чай: чем подкармливать растения в саду

Садоводы регулярно подкармливают растения на земельных участках, чтобы они лучше росли и были защищены от болезней. Для этого не обязательно использовать химические средства.

Опытные садоводы отдают предпочтение натуральным веществам. В частности – кофейная гуща и листья зеленого чая, сообщает Express.co.uk.

Постоянное использование химических удобрений может быть очень вредным. Потому лучше использовать бытовые предметы.

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В частности, листья зеленого чая богаты калием. Достаточно добавлять использованную заварку в компост. Впрочем, не стоит добавлять слишком много листьев, иначе компостный контейнер может привлечь крыс.

В свою очередь кофейная гуща содержит несколько ключевых питательных веществ, необходимых здоровому грунту, включая азот, кальций, калий и магний. Следует дать гуще высохнуть, а затем добавить в землю.

Кофе позволит растениям производить более зеленые, здоровые и сильные стебли. Смешивание кофейной гущи с компостной кучей – это органический способ значительно улучшить состояние растений.

Эксперты объяснили, что кофе может использоваться как естественный пестицид. Рассыпание кофейной гущи вокруг растений может сделать их менее восприимчивыми к повреждению вредителями, такими как улитки.

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