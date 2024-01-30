Когда добавлять специи в блюдо, чтобы не испортить его: советы для хозяек

Специи – это неотъемлемый атрибут любой кухни. Они придают блюдам особый вкус и аромат, а также могут быть полезны для здоровья.

Однако чтобы специи полностью раскрыли свой потенциал, важно знать, когда и как их добавлять. Об этом пишет Telegraf.

Когда лучше добавлять специи

Обычно специи добавляют в конце приготовления, когда температура пищи уже снижена. Это помогает сохранить большую часть полезных веществ, которые могут утрачиваться под влиянием высоких температур.

Однако есть некоторые специи, которые можно добавлять в начале приготовления. К примеру, лавровый лист, кориандр, кардамон и мускатный орех. Эти специи обладают терпким, насыщенным вкусом, который не разрушается при термической обработке.

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Как добавлять специи

Чтобы специи максимально вскрыли свой вкус, их необходимо правильно измельчить. Большие куски специй могут не раствориться в блюде и остаться жесткими.

Также перед добавлением в блюдо специи можно прогреть на сухой сковороде. Это поможет им раскрыть свой аромат.

Напомним, мы уже писали, как хранить специи, чтобы сохранить свой вкус и аромат.

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