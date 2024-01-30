Коли додавати спеції до страви, щоб не зіпсувати її: поради для господинь

Спеції – це невід'ємний атрибут будь-якої кухні. Вони надають стравам особливого смаку та аромату, а також можуть бути корисними для здоров'я.

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Однак, щоб спеції повністю розкрили свій потенціал, важливо знати, коли та як їх додавати. Про це пише Telegraf.

Коли краще додавати спеції

Зазвичай, спеції додають в кінці приготування, коли температура їжі вже знижена. Це допомагає зберегти більшу частину корисних речовин, які можуть втрачатися під впливом високих температур.

Однак, є деякі спеції, які можна додавати на початку приготування. Наприклад, лавровий лист, коріандр, кардамон та мускатний горіх. Ці спеції мають терпкий, насичений смак, який не руйнується при термічній обробці.

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Як додавати спеції

Щоб спеції максимально розкрили свій смак, їх необхідно правильно подрібнити. Великі шматки спецій можуть не розчинитися в страві і залишитися твердими.

Також, перед додаванням в страву, спеції можна прогріти на сухій сковороді. Це допоможе їм розкрити свій аромат.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберігати спеції, щоб зберегти свій смак та аромат.

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