Угода про корисні копалини: США та Україна підписали меморандум

Україна та Сполучені Штати підписали меморандум, який фіксує наміри обох країн завершити роботу над новою економічною угодою, вигідною для обох народів. Меморандум також підкреслює намір американського народу підтримати Україну на шляху до зміцнення її незалежності, безпеки та суверенітету.

"Сьогодні ми зробили важливий крок до підписання Угоди про економічне партнерство зі США. Підписаний меморандум засвідчує злагоджену роботу наших команд і спільне прагнення довести документ до завершення та укласти взаємовигідну угоду". Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Вона також повідомила про підготовку до створення Фонду інвестицій у відбудову України. Запланована угода має відкрити шлях до масштабних інвестицій, оновлення інфраструктури та розвитку стратегічного партнерства між двома державами.

Наступними етапами стане остаточне узгодження тексту угоди, її підписання та подальша ратифікація парламентами обох країн.

Раніше ми розповідали, що генсек НАТО заявив, що вступ України до НАТО є незворотнім, проте є нюанс.

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