Когда гости на пороге: быстрый салат из двух ингредиентов

Рукола – очень полезна и имеет характерный острый привкус. Попробуйте приготовить из нее по-летнему свежий и легкий салат.

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Ингредиенты:

– Рукола – 3 стакана

– оливковое масло – 6 ст. л.

– Соль – по вкусу

– Пармезан тертый – по вкусу

– лимон, сок – 2 ст. л.

– Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1 Заправка: смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец.

2. Руку помойте и выложите в большую миску. Приправьте заправкой и посыпьте натертым пармезаном.

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