Когда Хэллоуин 2023: история праздника и традиции

Хэллоуин ежегодно празднуют 31 октября. Этот праздник отмечается в ночь с 31 октября по 1 ноября и является одним из самых популярных в мире.

История Хэллоуина

Хэллоуин имеет давнюю историю, которая уходит в кельтские времена. В кельтской культуре 31 октября был днем, когда заканчивался летний год и начинался зимний. Считалось, что в этот день мир живых и мир мертвых пересекаются и духи умерших могут прийти в наш мир.

С приходом христианства Хэллоуин был переосмыслен как праздник, связанный с Днем всех святых. Однако многие традиции кельтского Хэллоуина сохранились, в частности, костюмированные гуляния, вырезание тыквы и поджигание костров.

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Традиции Хэллоуина

Хэллоуин – это праздник, который отмечается весело и весело. Одними из самых популярных традиций Хэллоуина является одевание костюмов. Обычно это костюмы привидений, ведьм, вампиров и других страшных персонажей.

В этот праздник вырезают разных причудливых персонажей из тыквы. Внутри тыквы устанавливается свеча, создающая страшное освещение.

В некоторых странах в ночь на Хэллоуин жгут костры, чтобы отпугнуть злых духов. Хэллоуин – это время для веселья и развлечений. Люди часто ходят на вечеринки или гуляют по городу и требуют сладостей у прохожих.

Хэллоуин вошел в украинскую культуру относительно недавно, но уже завоевал широкую популярность. В Украине отмечают Хэллоуин обычно в молодежной среде. Люди одеваются в костюмы, вырезают тыквы и ходят на вечеринки.

Традиции Хэллоуина имеют общее с украинскими обрядами. В частности, 31 октября в древности было принято гадать, чтобы узнать судьбу.

В старину девушки собирались и выливали воск в воду, гадали с помощью зеркал и ложили ложку под подушку, чтобы им приснился суженый.

Предлагаем узнать, почему на Хэллоуин изготовляют тыквы с фонариком внутри и вырезанными ртом и глазами.

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