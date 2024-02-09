Когда каждый пиксель важен: как издателю лучше оптимизировать место на сайте с пользой для читателя и доходов

В ближайшие годы мировой медиаландшафт будет претерпевать значительные изменения. Ведущее медиаагентство Dentsu выделило ключевые тренды, определяющие развитие медиаиндустрии в 2024 году.

Среди них большое внимание уделяется тому, как и зачем аудитория посещает сайт, какой опыт взаимодействия ценит и почему возвращается на площадку снова и снова. Дело в том, что наше потребление медиаконтента становится все более персонализированным и нишевым.

Мы выбираем статьи, видео и подкасты, которые резонируют по нашим интересам, отражают ценности и созвучны с нашей идентичностью. Мы приоритезируем использование соцсетей, разделяем их по целевому назначению: какие-то используем для вдохновения, другие – для решения рабочих задач.

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Важно учитывать, что различные соцсети и программы постепенно унифицируют интерфейсы и функционал. Instagram ввел текстовый чат Threads похожий на Twitter, Spotify добавил TikTok-подобные видео, в Telegram можно записывать сток и т.д. С одной стороны, это упрощает пользователям переход между сервисами, но с другой – брендам и криейторам становится все сложнее выделиться.

Приходится искать нестандартные подходы, чтобы завладеть вниманием аудитории.

Чтобы не отстать от пользовательских предпочтений, брендам важно отражать это разнообразие в своих кампаниях. И не забывать о поддержке нишевых медиа, обеспечивающих представленность разных групп. И именно о видео на трастовых ресурсах и сайтах как о будущем ускорителе роста аудитории мы и поговорим.

Ролики или фото: как сделать контент нескучным

Видеоформат становится все более популярным. В 2022 году 82% населения мира смотрели видео в Интернете, и эта цифра продолжает расти.

Для издателей это означает, что с помощью видео можно прокачать внимание пользователя и превратить ролики на сайтах в инструмент для повышения привлечения читателей и увеличения дохода издания.

При этом, работая с сотнями партнеров по всему миру, мы в Membrana Media знаем, как сильно редакторские команды мечтают сохранить стратегию баланса между коммерческими интересами издания и лоббированием положительного опыта пользователя.

С одной стороны редакторы хотят использовать видео, чтобы привлечь и заинтересовать читателей. С другой стороны, их беспокоит, что ролики на сайте могут усугубить опыт пользователя (UX).

Однако такие опасения обычно отходят на второй план, когда редакционная команда видит первые результаты. Ведь видео сейчас является важной частью издательской стратегии прогрессивных СМИ.

Видеоролики могут помочь привлечь новую аудиторию, повысить узнаваемость бренда и увеличить прибыль.

Вот несколько причин, почему редакторы должны делать ставку на видеоконтент:

Видео делает вашу аудиторию более ценной для рекламодателей.

Пользователи на 95% лучше запоминают контент, сопровождаемый видеороликами, чем если бы они увидели его чисто в текстовом формате.

Это означает, что рекламодатели будут готовы заплатить больше за рекламу на сайтах с видеоплеерами. Видеоролики помогают увеличить время, которое пользователи проводят на вашем сайте.

По данным SimilarWeb, средний пользователь производит на сайтах партнеров Membrana Media, на которых установлены наши плееры, включая новый продукт HeadLine Video, на 88% больше времени – 3 минуты 50 секунд. Это означает, что издатель получает больше мощностей для демонстрации рекламы и привлечения пользователей в свои продукты и контент. Статьи с видеоконтентом охотнее "шерят" в соцсетях.

По данным исследований, 92% потребителей мобильного видео делятся контентом с другими. Это может помочь издателю повысить узнаваемость бренда, увеличить охват аналитических материалов и новостей, а также достичь новой целевой аудитории – младшей и более активной с точки зрения пользовательского опыта.

Видео улучшает результаты поиска

По статистике, страницы по видео в 45 раз чаще попадают на первую страницу Google, чем текстовые результаты. Это связано с тем, что видео является более зрительно привлекательным форматом, а информация из него запоминается легче, чем текст. Потребители быстро привыкают к видео и хотят большего.

Исследования показывают, что 54% потребителей хотят видеть больше видеоконтента от брендов и компаний, которые они поддерживают. Конечно, использовать видеоконтент важно с учетом специфики материалов. Иногда действительно графика, гифки или фотографии могут быть уместнее ролика и лучше работать на аудиторию, особенно если речь идет о коммерческих материалах, где во многом заказчик диктует условия размещения.

Однако в других случаях, именно видео, которое, учитывая свою специфику, еще и отлично монетизируется за счет программатик-рекламы, может помочь издательствам подчинить маркетинговой цели каждый пиксель своего сайта и при этом не менять опыта пользователя.

Где лучше всего разместить видео

Одним из популярных способов размещения видео на странице есть использование проигрывателя Headline Video от Membrana Media. Этот плеер размещается между заголовком статьи и первым абзацем текста.

Традиционно редакторы ставят статические изображения – фото (иногда даже стоковые), но тренды подачи материалов меняются. Посетители сайтов хотят не просто прочесть новость, а погрузиться в контент. Стремятся получить более интерактивный опыт.

В то же время, редакторам, конечно, важно, чтобы тексты журналистов оставались резонансными. Они хотят, чтобы их материалы видели, делились ими и обсуждали. Для этого нужно привлечь внимание читателей и заинтересовать их так, чтобы они остались на странице немного длиннее.

Видео является эффективным способом достижения этих целей. Headline Video предлагает редакторам заменить статические изображения своим лёгким с точки зрения кода проигрывателем. Каждый день плеер наполняется свежими видеороликами, которые продакшен-команда Membrana Media создает ежедневно в 15 категориях. Таким образом редакторы получают качественные статьи, а Membrana Media делает яркие и информативные видео, которые дополняют материалы.

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Кроме того, Headline Video обеспечивает издателя качественным programmatic-спросом. Этот продукт представляет собой чистый формат In-Stream, имеющий самый высокий показатель CPM. При этом встроенное видео сохраняет нативность на странице и обеспечивает тот же формат Click-to-Play, ясность которого недавно внесли IAB Tech Lab и Google.

Будущее масс-медиа начинается сегодня

Издатели, использующие видео на своих сайтах, уже получают конкурентное преимущество и увеличивают прибыль. Но кроме этого они существенно трансформируют каналы дистрибуции контента.

Нобелевский лауреат Герберт Саймон сказал, что в мире, где информации слишком много, более ценна не сама информация, а внимание. То есть люди хотят получать контент, который интересен и легко запоминается. В бизнесе и экономике внимание тоже стало важным ресурсом.

Компании, которые могут привлечь людей, легко продают им товары и услуги. А средства массовой информации – это самые влиятельные владельцы ресурсов внимания.

В условиях рыночной экономики, СМИ уже конкурируют за внимание аудитории. Именно поэтому появились новости, объединяющие развлечения, сенсационный контент и другую информацию. Статьи стали более динамичными, у них появился развлекательный и эмоциональный элемент.

Чтобы усилить эффект, издателям следует начать использовать видео в заголовках и внутри статей, чтобы увлечь внимание пользователей и повысить их вовлечение. Для этого уже сейчас важно экспериментировать с разными форматами и стилями роликов, чтобы найти то, что лучше всего работает для аудитории.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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