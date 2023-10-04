Когда кажется, что ты не один: Ученые объяснили загадочное чувство "присутствия"

Или когда-нибудь вы испытывали невероятное чувство присутствия в комнате, даже если были уверены, что вы там сами? Это может быть очень странным опытом, который трудно объяснить.

Некоторые могут это воспринимать как глубокий духовный опыт и желать поделиться им другим. Существует другое объяснение, утверждающее, что такие ощущения можно объяснить научными моделями, касающимися разума, тела и их взаимодействия. Об этом пишет Sciense Alert.

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Одним из значимых событий в исследовании этого явления был опрос более 17 000 человек, проведенный Обществом психических исследований (SPR) еще в 1894 году. Они ставили своей целью выяснить, насколько распространены так называемые "посещения", предполагавшие прихождение смерти.

SPR пришел к выводу, что такие случаи были слишком часто, чтобы быть случайными (один случай на 43 опрошенных). Эти наблюдения были опубликованы в виде "переписи галлюцинаций" и подчеркивали серьезность этого явления.

Фантазмы живых, собранные SPR, включали в себя 701 случай телепатии, предчувствий и других необычных явлений. Многие истории звучали как гипнагогические переживания – галлюцинации, возникающие на грани сна.

Сонный паралич также может быть связан с этими ощущениями присутствия. Во время сонного паралича мышцы остаются парализованными, но разум активен и бодрствует. Исследования показали, что более 50% людей с сонным параличом сообщают о присутствии, оставляющем ощущение неразумного присутствующего.

Существуют разные теории относительно природы этого явления. Некоторые исследователи полагают, что это связано с изменением сенсорных ожиданий и нарушением восприятия нашего тела. Другие считают, что это может быть спровоцировано телесными сигналами, поступающими в мозг во время сонного паралича. Такие сигналы могут нарушить наши привычные представления о том, где мы находимся и кто мы.

Научное исследование этого явления еще продолжается, и не существует однозначной теории, объясняющей все случаи присутствия. Однако эта тема становится все более интересной для науки и, возможно, со временем мы узнаем больше о природе этого загадочного явления.

Напомним, ранее ученые ответили, когда человек может считаться взрослым.

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