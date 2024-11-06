Когда менять шины на зимние и какие штрафы угрожают за езду на летней резине

В контексте сезонных смен украинским водителям необходимо позаботиться о своевременном переходе на зимние шины. Эта процедура имеет важное значение для безопасности на дороге и сохранения технического состояния автомобиля.

Разница между летними и зимними шинами состоит в их химическом составе и структуре протектора. Летняя резина, разработанная для высоких температур, становится слишком жесткой при похолодании, что существенно увеличивает тормозной путь и ухудшает управляемость. Зимние шины сохраняют эластичность при низких температурах, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой благодаря специальному рисунку протектора. Об этом пишет nv.ua.

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Оптимальное время для замены шин, когда среднесуточная температура опускается до 5-7°C. Для большинства регионов Украины это конец октября – начало ноября. Однако начинающим водителям рекомендуется "переобувать" автомобиль в начале октября, чтобы адаптироваться к изменениям в управляемости. Опытные водители также могут воспользоваться преимуществами ранней замены – меньшими очередями и более низкими ценами на шиномонтаж.

Важно учитывать срок эксплуатации шин – в среднем 4-5 лет, после чего их свойства ухудшаются. Хотя украинское законодательство не предусматривает штрафы за использование летней резины зимой, существуют штрафные санкции за несоответствие шин техническим требованиям: недостаточная высота протектора, механические повреждения, несоответствие типоразмера или установка различных типов шин на осях. Нарушение этих норм может привести к штрафам и даже лишению водительских прав.

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