Коли міняти шини на зимові та які штрафи загрожують за їзду на літній резині

У контексті сезонних змін українським водіям необхідно подбати про своєчасний перехід на зимові шини. Ця процедура має важливе значення для безпеки на дорозі та збереження технічного стану автомобіля.

Різниця між літніми та зимовими шинами полягає в їхньому хімічному складі та структурі протектора. Літня гума, розроблена для високих температур, стає занадто твердою при похолоданні, що суттєво збільшує гальмівний шлях та погіршує керованість. Натомість зимові шини зберігають еластичність при низьких температурах, забезпечуючи краще зчеплення з дорогою завдяки спеціальному малюнку протектора. Про це пише nv.ua.

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Оптимальний час для заміни шин – коли середньодобова температура опускається до 5-7°C. Для більшості регіонів України це кінець жовтня – початок листопада. Проте водіям-початківцям рекомендується "перевзувати" автомобіль на початку жовтня, щоб адаптуватися до змін у керованості. Досвідчені водії також можуть скористатися перевагами ранньої заміни – меншими чергами та нижчими цінами на шиномонтаж.

Важливо враховувати термін експлуатації шин – в середньому 4-5 років, після чого їхні властивості погіршуються. Хоча українське законодавство не передбачає штрафів за використання літньої гуми взимку, існують штрафні санкції за невідповідність шин технічним вимогам: недостатня висота протектора, механічні пошкодження, невідповідність типорозміру чи встановлення різних типів шин на осях. Порушення цих норм може призвести до штрафів та навіть позбавлення водійських прав.

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