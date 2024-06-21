Когда надо подавать заявление на отсрочку от мобилизации: ответ юриста

Многие ошибочно полагают, что о своем праве на отсрочку от призыва в ТЦК и СП следует сообщать только при обновлении данных. Однако это не так, нужно сразу сообщить о наличии оснований для отсрочки как только они возникли.

Адвокат Дарья Тарасенко предостерегает о распространенной ошибке среди военнообязанных: путание обновления данных с оформлением отсрочки. До 16 июля 2024 года все военнообязанные должны выполнить свой долг – обновить информацию о себе: телефонный номер, адрес проживания, email и тому подобное. Об этом пишет Телеграф.

Однако обновление данных не тождественно оформлению отсрочки. Если вы имеете право на отсрочку от мобилизации, необходимо немедленно начать процесс ее оформления, а не ждать 16 июля.

Согласно действующему законодательству, полномочия по проверке и оформлению отсрочки от призыва на военную службу возложены на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Кто имеет право на отсрочку:

работники, которые имеют бронь;

люди с инвалидностью и временно непригодные к службе;

те, кто содержит трех или более несовершеннолетних детей и платит алименты при необходимости;

родители-одиночки в случае смерти, исчезновения или заключения второго родителя;

родители и воспитатели несовершеннолетних с инвалидностью;

родители и воспитатели детей с тяжелыми болезнями;

лица, содержащие взрослого ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители или попечители за детьми до 18 лет;

те, кто постоянно ухаживает за больными женой, мужем, ребенком или родителями, если нет других лиц, способных выполнить эту обязанность;

опекуны недееспособных лиц;

муж или жена человека с инвалидностью I или II группы, а иногда и III группы;

лица, ухаживающие за своими родителями или родителями жены с инвалидностью I или II группы, если больше никто не может этого сделать; в отдельных случаях – уход за членами семьи второй степени родства;

если жена или муж проходят службу и есть несовершеннолетний ребенок;

работники министерств, народные депутаты, судьи, члены Счетной палаты, уполномоченный по правам человека, дипломаты, государственные служащие определенных направлений;

работники воинских частей, СБУ, разведки, нацгвардии и тому подобное.

Также освобождаются от призыва лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме высших учебных заведений, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники, родственники погибших и пропавших без вести воинов и Героев Украины, которым звание было присвоено посмертно за участие в Революции Достоинства, а также бывшие пленные.

Напомним, ранее адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчину, у которого жена беременна третьим ребенком.

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