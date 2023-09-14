Когда не следует пить кофе по утрам, чтобы не повышать сахар в крови

Когда лучше не пить кофе с утра, чтобы не повысить сахар в крови

Диетологи предупреждают о потенциальной опасности кофе, если не соблюдать определенные правила его потребления после пробуждения. Кофе, как известно, может оказать положительное влияние на организм, но только тогда, когда он употребляется в правильное время.

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Во-первых, следует учитывать, что сразу после пробуждения наш организм высвобождает "большую дозу" гормона стресса – кортизола, пишет издание Express. Это делается для того чтобы подготовить нас к активности в новый день.

Если в этот момент выпить кофе, это способствует повышению уровня сахара в крови. Даже черный кофе без добавления молока и сахара может вызвать этот эффект.

Таким образом, во избежание повышения уровня сахара в крови, рекомендуется подождать примерно час после пробуждения перед тем, как выпить первую чашку кофе. В течение этого времени уровень кортизола обычно начинает снижаться. Такой подход позволяет вам спокойно приготовить завтрак и после этого насладиться кофе. Важно избегать большого количества сахара и молока в напитках, чтобы сохранить свое здоровье и предотвратить риск развития сахарного диабета 2 типа.

Кроме того, небольшая прогулка после еды является важной мерой для снижения уровня сахара в крови. Мышцы используют излишки сахара, и это способствует снижению глюкозы в крови. Напоминаем, что повышенный уровень глюкозы может нанести вред артериям и нервной системе. Поэтому разумное потребление кофе и сбалансированное питание – ключ к здоровому образу жизни.

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