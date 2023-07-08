Когда нет утюга: Как сушить одежду после стирки, чтобы она была разглажена

Как сушить одежду, чтобы она была разглажена

Процесс глажения одежды может быть утомительным, особенно летом, когда комнатная температура уже высока. Но есть способы, которые помогут вам сэкономить время и усилия, правильно развешивая одежду во время сушки.

Особенно этот лайфхак подходит для рубашек. Издание Genialne.pl делится советом, как сушить одежду после стирки, чтобы избежать необходимости в глажке.

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Лайфхак с вешалкой

Итак, вы постирали вещи и готовитесь сушить их на сушилке, на балконе или даже на улице. Вместо того чтобы просто вешать мокрые рубашки на веревке, попробуйте использовать вешалку. Это простой, но умный способ быстро выровнять вашу одежду.

Однако, нижний край рубашки должен быть отягощен, чтобы сохранить его форму. Для этого отлично подойдут прививки. Просто осторожно прикрепите их к краю ткани и оставьте рубашку высыхать. Через несколько часов ваша одежда будет не только свежей и приятной на запах, но и выровненной.

Несколько дополнительных советов

Перед развешиванием одежды потрясите каждую вещь, это поможет разгладить ткань и снизить количество морщин. На этапе стирки следует следить, чтобы одежда как можно меньше складывалась. Поэтому всегда устанавливайте низкую скорость отжима и выбирайте одежду из машинки сразу после завершения цикла стирки. Эксперты рекомендуют бросить несколько кубиков льда в барабан машинки – это сделает материал более гладким и прямым.

Домашний спрей

Для приготовления домашнего спрея вам понадобится:

Вода;

Белый уксус;

Кондиционер для волос.

Смешайте 1,5 стакана воды, 1 столовую ложку уксуса и 1 чайную ложку кондиционера для волос, затем перелейте раствор в бутылку с распылителем. Распылите спрей на складки одежды и потяните ткань. Уксус может иметь неприятный запах, поэтому его можно заменить ополаскивателем.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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