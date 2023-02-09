Когда потекла ручка: Как избавиться от пятна от чернил даже на белой одежде

Следы от потекшей ручки могут незаметно появиться на белой рубашке во время работы и испортить одежду. Однако, если действовать быстро, вывести чернильное пятно даже на белых вещах можно с помощью одного аптечного средства, отлично оттирающего пятна чернил из ткани. Для этого даже не нужно покупать дорогостоящие агрессивные химические вещества.

Об этом способе пишет издание Express. Следы от ручки поможет удалить обычный медицинский спирт. Им нужно обработать вещь до того, как поместить в барабан стиральной машины.

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Чтобы убрать пятно чернил из одежды, лучше использовать медицинский спирт или водку. Чтобы очистить одежду от следов ручки:

Положите на ровную поверхность старое полотенце, а сверху на него загрязнившуюся часть ткани;

Нанесите спирт на ватный диск и тщательно и аккуратно промокните одежду;

Меняйте ватные диски как можно чаще, чтобы пятно не расползалось по ткани.

Спирт очистит волокна от чернил, но после обработки, одежду следует постирать так, как вы это делаете обычно, соблюдая рекомендации на бирке.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах. А также что нужно делать

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