Когда празднуют Китайский Новый год 2023 года: дата, история праздника и традиции

Новый год в Китае отмечается с 21 января по 20 февраля – ежегодно эта дата меняется. В 2023 году по лунному календарю праздник выпадает на 22 января – этот день еще называют лунным новым годом. Связано это с тем, что он наступает во второй новолуние после зимнего солнцестояния. Празднование продлится почти неделю – с 21 по 27 января. В эти дни в стране вводятся официальные выходные. Интересным фактом является то, что для китайцев это будет не 2023 год, а 4720-й.

История праздника

По легенде дважды в год в Китае появлялось ужасное чудовище Нянь, жившее на дне моря. Когда он выходил на сушу, приносил с собой смерть и разрушение, грабил дома и убивал скот.

Однажды Нянь ворвался в деревню и испугался детей в красной одежде. С тех пор китайцы на Новый год отпугивают злых духов красным цветом, фонариками и фейерверками.

Китайцы считают свой Новый год началом весны. По их представлениям в эту дату пробуждается природа и расцветает жизнь.

Традиции китайского Нового года

Китайцы обожают Новый год и готовятся к нему заранее – убирают квартиры, готовят вкусные блюда и выбрасывают все ненужное, чтобы освободить место для счастья и богатства. После того, как жилье убрано, по квартире развешивают фонарики и расставляют фигурки с символом Нового года – в 2023 году это Черный Водяной Кролик. Входные двери украшают приятными пожеланиями, написанными на красной бумаге.

Красный является главным цветом праздника. Считается, что он символизирует богатство и счастье, а еще способен отгонять злых духов и приносить удачу. Поэтому украшение жилья, улиц и официальных учреждений доминирует именно этот цвет.

Согласно традициям китайский Новый год отмечают целых 15 дней – каждый из них имеет свой статус. Например, в последний день здесь устраивают Праздник фонарей (Юаньсяоцзе). В целом же китайцы, как и мы, любят ходить в гости. Но дарить в них принято не подарки, а деньги, которые подаются в красном конверте хунбао (hongbao).

Как ни странно, одним из главных символов Нового года в Китае мандарины – они олицетворяют удачу и везение. Фрукты в вазах расставляют по всему дому.

Что же касается нарядов, то в Китае принято надевать на Новый год все новое, иначе со старой одеждой могут перенестись все неприятности.

Праздник весны, как еще в Китае называют Новый год – это время, когда все родные собираются за одним столом. В родительский дом приезжают даже те члены семьи, которые проживают в другом городе.

Покровитель 2023 года по китайскому календарю

В китайском гороскопе есть 12 животных знаков Зодиака. Каждый год посвящается одному из животных, а также одной из пяти стихий. Покровителем 2023 будет Водяной Кролик. До этого годами Кролика были 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011, а следующим будет 2035.

Если вы Кролик, то ваш 2023 год, по представлениям китайцев, будет особенным. Вам часто будет везти по разным делам, но при этом судьба может "подбрасывать" вам много трудностей и неприятных испытаний.

Водяной Кролик по характеру деликатный, дружелюбный и очень тактичный. Он очень уважает чужое личное пространство. Он легко приспосабливается к изменениям, но не очень уверен в себе и не имеет четких принципов жизни. Высоко ценит комфорт и семью.

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