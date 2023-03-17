Когда сажать кабачки в открытую почву: советы огородников

Кабачок не капризен, поэтому его можно выращивать на большинстве огородов и полей. В украинском климате это растение обычно высевают сразу в открытую почву, но можно высевать и на рассаду.

Этот способ некоторые огородники не любят за то, что урожай удается собрать позже, чем при рассадном способе. Однако плоды от высадки в открытом грунте могут дольше лежать.

Знатоки советуют сажать семена кабачков в открытую почву, когда земля будет прогрета. В зависимости от региона это может быть ІІІ декада апреля или I декада мая.

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Если семена поместить в холодную почву, растения могут чаще и дольше болеть. Также огородники советуют высаживать кабачки так, чтобы между растениями оставалось расстояние в 1 м, а между рядами – 1,5 м.

Не стоит густо засевать, чтобы растения могли полноценно развиваться, а также чтобы за кабачками было легче ухаживать. При температуре 15–16 °С всходы появляются уже на пятый день, а при 12–13 – через неделю.

Способ прямого посева семян в почву наиболее распространен среди дачников.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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