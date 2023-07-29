Когда собирать урожай картофеля, чтобы он хорошо хранился

Различные сорта картофеля имеют разные сроки созревания, зависящие от времени посадки и условий их роста. Оптимальный момент для уборки картофеля имеет большое значение, поскольку от этого зависит качество и количество хранения урожая во время зимнего периода.

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Собирая картофель, следует обращать внимание на признаки его созревания, пишет Телеграф. Одним из ключевых показателей является отмирание листьев. Созревший картофель должен желтеть и опадать листья. Хотя отдельные пожелтения могут свидетельствовать о болезнях или травмировании растения, нецелесообразно собирать урожай раньше, чем весь массив листьев начнет готовиться к опадению.

Еще одним показателем созревания является состояние ботвы. Когда оно полностью высыхает и отмирает, следует принять немедленные меры по сбору. Затянуть с этой процедурой не следует.

Для более точной оценки готовности картофеля к сбору можно выкопать пробные клубни и проверить их состояние. Если они легко отделяются от корневой части растения или с легкостью снимаются кожурой, то пора начать сбор этого сорта.

Следовательно, сбор картофеля является важной сельскохозяйственной операцией, требующей внимательности и правильного выбора момента. Учитывая признаки созревания, можно обеспечить качественный сбор и длительное хранение урожая в течение зимы.

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