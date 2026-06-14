Когда-то Львов был морем: всё о воде в городе

Представьте: миллионы лет назад там, где сейчас стоит Львов, плескалось тёплое древнее море. Именно поэтому здесь до сих пор можно найти старинные ракушки — прямо во время прогулки по парку или лесу. А динозавров на этих землях не было вовсе: когда они правили планетой, вся территория современной Украины была покрыта водой.

Об этом, а также о том, откуда берётся вода во львовских кранах, можно ли пить из городских источников и почему сельский колодец уже не синоним чистой воды, рассказала Ольга Пилипович — кандидат географических наук, доцент Львовского университета имени Ивана Франко и член Бассейнового совета Днестра.

63 реки — и большинство из них под землёй

Недавно во Львове впервые провели масштабную инвентаризацию водных объектов — и оказалось, что в пределах Львовской общины насчитывается целых 63 водотока общей протяжённостью более 264 километров. До этого никто точно не знал, сколько здесь рек.

"Водоток — это река, — убеждена Ольга Пилипович. — Просто мы привыкли думать, что река — это что-то большое и бурное. Но маленький ручеёк — тоже река! Ведь именно он даёт начало большой воде".

Самая большая река общины — Полтва, 59 километров в длину. Но в самом городе её почти не увидишь: около 13 из 14 городских километров она течёт в железобетонном подземном тоннеле. На поверхность выходит лишь у "Шевченковского гая". Вторая по размеру — Зубра (46 км), наименьшая — Малеховка (9–10 км).

К сожалению, рек в городе становится всё меньше. Збоевка полностью спрятана под землю. Голоскивский поток имеет лишь километр открытого русла. А река Марунька страдает из-за… мотогонок вблизи берега — эрозия почвы заиливает её так же эффективно, как и застройка.

Почему во Львове нет большой реки?

Это не случайность — это география. Львов стоит прямо на Главном европейском водоразделе. Вода, падающая дождём на львовские холмы, сразу растекается в разные стороны: часть — на север, к Балтийскому морю, часть — на юг, к Чёрному. Город расположен на высоте 290–380 метров над уровнем моря, поэтому вода отсюда стекает, а не накапливается. Большие реки рождаются в низинах — Львов просто не то место.

Вода из крана — лучше, чем кажется

Львов — один из немногих городов Украины, где вода в кранах берётся исключительно из подземных артезианских источников. 18 водозаборов, 180 скважин по всей области, некоторые глубиной более 150 метров — и почти 581 километр магистральных водопроводов до города.

"Посмотрите на Одессу, — говорит Ольга Пилипович. — Она берёт воду из Днестра. А в бассейне Днестра есть города, у которых до сих пор нет нормальных очистных сооружений — Самбор, Стрый. Тонны нечистот годами попадают в реку. И эта вода в итоге приходит в одесские краны. Мы во Львове должны понимать, какая это роскошь — артезианская вода".

Некоторые львовяне жалуются на железистый привкус или жёсткость. Это не проблема источника — это изношенные трубы. Самая жёсткая вода — в Лычаковском районе, самая мягкая — во Франковском, куда поступает вода из Стрыйского водопровода, ближе к Карпатам.

Главный вывод: воду из крана нужно кипятить — и тогда она вполне безопасна и полезна.

Большая бутыль с кулера — не панацея

Многие люди платят за большие бутыли "очищенной" воды, считая её полезнее. Но Ольга Пилипович развенчивает этот миф: по её собственным анализам, такая вода чаще всего является дистиллятом — без каких-либо минералов.

"Это мёртвая вода, — говорит она. — Если пить её ежедневно, она вымывает из организма кальций, магний, калий. Особенно опасно для детей и пожилых людей. Лучше вскипятите воду из крана — она живее".

Если всё же покупаете воду в больших бутылях — ищите на этикетке слово "артезианская" или "минерализованная", а не просто "очищенная столовая".

Городские источники — вкусно, но осторожно

Источники на Погулянке, у ТРЦ "Спартак", на Медовой Пещере — вода там действительно вкусная и природная. Но она течёт в черте города, а это риски: тяжёлые металлы из воздуха, сезонные загрязнения. Данные о качестве регулярно публикует Департамент экологии Львовского горсовета — стоит их проверять.

"Вода из источника полезна, но я бы не советовала пить её сырой, — говорит Ольга Пилипович. — Просто кипятите".

Колодец в селе — уже не синоним чистой воды

"Поеду к бабушке и буду пить чистую воду из колодца" — этот образ давно устарел. По данным исследований, почти 45% колодцев в Украине загрязнены нитратами. Они попадают туда через щели в стенках, грунтовые воды, выгребные ямы рядом.

Самое страшное — кипячение нитраты не удаляет. Для взрослого человека небольшая концентрация может быть в норме, но для младенца она способна стать смертельной. Нитраты блокируют способность крови переносить кислород — и ребёнок буквально задыхается изнутри. Синеет, судороги, остановка сердца.

"Существуют быстрые экспресс-тесты на нитраты, — подсказывает учёная. — Их можно купить в специализированных магазинах реактивов. Не нужно нести воду в лабораторию — результат виден сразу".

В прудах Львова — не купаться

В Львовской общине — 106 прудов. Они красивые, ухоженные, рядом с ними приятно гулять. Но купаться — ни в коем случае. Ни один городской водоём не отвечает санитарным нормам для купания.

Ольга Пилипович участвовала в исследованиях озера Навария — популярного места отдыха за городом. Результаты шокировали: нормы превышены по многим бактериологическим показателям, обнаружена сальмонелла, кишечная палочка в несколько раз выше нормы.

"Я категорически не рекомендую там плавать, — говорит она. — Это реальная опасность для здоровья".

Вода — это не бесплатно

Среднестатистический львовянин тратит 110 литров воды в сутки. Для сравнения: в Нью-Йорке — 294 литра, в Рио-де-Жанейро — 301, даже в Амстердаме — 144. То есть мы относительно бережливы. Но есть куда расти.

"Если каждый из нас сэкономит всего 13 литров в день — это два лишних слитых туалета — за сутки можно наполнить целый пруд Стосыка, — говорит Ольга Пилипович. — Где-то в Африке люди бы не поняли, что мы чистой артезианской водой смываем унитазы".

Один неисправный кран с 7 каплями за 10 секунд — это 44 кубометра в год. Струйка толщиной 3 мм — это 315 кубометров в год, почти 32 автоцистерны.

Тариф на воду для львовян — 25,88 грн за кубометр. Реальная стоимость — 61 гривня. Разницу доплачивает город.

Хватит ли воды до 2050 года?

По прогнозам специалистов — да, подземных запасов Львову хватит. Но есть большое "но": главная угроза — не дефицит воды под землёй, а изношенные трубы, по которым она идёт к кранам. Масштабные прорывы и аварии — это потеря тысяч кубометров ежедневно. Без модернизации инфраструктуры город может ощутить нехватку воды, даже имея полные подземные резервуары.

Вода — это не просто то, что течёт из крана. Это ресурс, за который в мире уже сейчас ведутся 11 вооружённых конфликтов. Украина имеет лишь 0,08–0,1% мировых запасов пресной воды и занимает 17-е место из 20 среди европейских стран по обеспеченности ею. То, что во Львове есть артезианская вода в кранах — это настоящая привилегия, которую стоит беречь.

Чтобы превратить знания в привычку, стоит считать воду так же, как деньги. Сокращение душа с 10 до 5 минут экономит около 50 литров за раз — или более 18 000 литров в год. Установка аэратора на кран стоит 50–150 гривен, но сокращает расход воды до 40%, что в пересчёте на год даёт экономию от 15 до 20 кубометров. Закрытый кран во время чистки зубов сохраняет до 12 литров ежедневно — почти 4 400 литров в год только от одной привычки. Запуск стиральной или посудомоечной машины только с полной загрузкой сокращает потребление ещё на 20–30%. Если каждый из 720 тысяч жителей Львова введёт хотя бы две из этих привычек, город ежегодно будет сохранять миллиарды литров артезианской воды, которая и без того добывается с глубины более 150 метров и проходит через 581 километр магистральных водопроводов.

На фоне других областных центров Украины Львов выглядит как водное исключение — в буквальном смысле. Киев получает питьевую воду преимущественно из поверхностных источников — Днепра и Десны, требующих многоступенчатой очистки и постоянного мониторинга из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. Харьков комбинирует подземные и поверхностные источники, но хронически страдает от нехватки водных ресурсов и зависит от Северского Донца. Одесса и Николаев находятся в наиболее уязвимом положении: они полностью зависят от Днестра и Южного Буга, качество которых напрямую зависит от того, что сбрасывают в эти реки выше по течению — в том числе города без нормальной канализации, как Самбор или Стрый. Львов же — единственный областной центр страны, который на 100% обеспечивается подземными артезианскими водами. Это не только вопрос вкуса или качества, но и вопрос безопасности в условиях военного времени: подземный источник значительно сложнее уничтожить или загрязнить извне, чем речной водозабор. Географическое положение на водоразделе, лишившее город большой реки, парадоксально стало его стратегическим преимуществом в водоснабжении.