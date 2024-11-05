Когда учителя могут выйти на пенсию: ответ ПФУ

С апреля 2024 г. в Украине внедряются новые правила выхода на пенсию за выслугу лет для педагогических работников. Согласно информации Пенсионного фонда Украины, теперь учителя смогут получать пенсию за выслугу лет только после достижения 55-летнего возраста и при наличии не менее 30 лет педагогического стажа.

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Раньше педагоги имели возможность выходить на пенсию за выслугу лет без учета возраста. Однако важно отметить, что для учителей, накопивших необходимый стаж до 1 января 2016 года, сохраняется право на пенсию за выслугу лет без возрастов. Об этом пишет 24 tv.ua.

Следует отметить, что требования к необходимому педагогическому стажу постепенно росли в течение последних лет. Этот процесс начался в апреле 2015 года, когда необходимый стаж составлял 25 лет и 6 месяцев. В дальнейшем происходило поэтапное увеличение: каждый год прибавлялось по 6 месяцев необходимого стажа. Такая тенденция продолжалась до апреля 2024 года, когда требование достигло отметки в 30 лет педагогического стажа.

Эти изменения являются частью общей пенсионной реформы, направленной на усовершенствование системы пенсионного обеспечения в Украине. За дополнительной информацией о новых правилах выхода на пенсию педагоги могут обращаться в местные отделения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, Кабмин предложил новую пенсионную реформу.

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