Когда военнообязанный может получить первый отпуск после мобилизации

Военнослужащие в Украине имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 дней. Отпуск можно брать по частям в течение года, при этом непрерывная часть должна составлять не менее 15 календарных дней.

В отличие от гражданских работников военнослужащие не могут получить отпуск сразу после мобилизации. Сначала необходимо пройти не менее месячную базовую общевойсковую подготовку. После этого формируются графики отпусков, где предпочтение отдается тем, кто служит подольше. Об этом сообщает Армия.Inform.

Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет

В подразделениях обычно отпускают ограниченное количество военных одновременно – от 1-2 человек из взвода до 4 военнослужащих изо роты. Законодательство устанавливает ограничения: в отпуске может находиться не более 30% от общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Также учитывается влияние отсутствия военного на боеспособность подразделения.

Срочные и дополнительные отпуска

При серьезных причинах военнослужащие могут получить отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 дней с сохранением денежного довольствия. Для этого необходимо подать рапорт с указанием причин и, по возможности, подтверждающими документами.

С мая 2024 года введен дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику. Ее могут получить как непосредственные участники уничтожения, так и военные, вовлеченные в выявление целей. Продолжительность такого отпуска не может превышать 15 дней в году.

Военнослужащие, освобожденные из плена, имеют право на 90-дневный отпуск с сохранением денежного довольствия, если они продолжают службу. Важно, что отозвать их из такого отпуска можно только с личного согласия.

В случае необходимости лечения по болезни или ранению, согласно заключению Военно-врачебной комиссии, предоставляется отпуск продолжительностью до 12 месяцев с сохранением денежного довольствия.

В случае отказа в предоставлении отпуска, он должен быть обоснованным. Военнослужащие могут оспорить такое решение, обратившись на горячую линию Министерства обороны. Юристы рекомендуют оформлять рапорт в двух экземплярах с соответствующими отметками о принятии для дальнейшего обжалования.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право на отсрочку от призыва студенты иностранных вузов.