Когда забыли перчатки: 7 лайфхаков, которые помогут быстро согреть руки

Когда наш организм чувствует холод, он начинает перенаправлять больше крови в жизненно важные внутренние органы, при этом кровь отводится от не столь важных конечностей, как руки и ноги, из-за чего они будут быстро охлаждаются. Замерзшие руки – это не только неудобно, но и усложняет выполнение простейших задач. При заморозках холодные руки можно даже обморозить. Поэтому вы должны знать, как вернуть тепло конечностям, когда им холодно, а добиться этого можно несколькими способами.

Двигайтесь

Руки проще разогреть, выполняя упражнения, во время которых кровь притекает к мышцам и коже, тем самым согревая ваше тело.

Ускорите темп, если во время прогулки у вас замерзли руки. Сделайте приседания, выполните упражнение "прыжки ноги вместе-ноги врозь" или другое аэробное упражнение.

Выполните упражнения для рук. Не всегда можно взять и начать выполнять упражнения, так что если у вас замерзли руки и вы не можете ускорить сердцебиение аэробикой, выполните упражнения для рук и ног. Двигайте пальцами рук и ног.

Массаж конечностей

Вернуть кровообращение в руки можно и с помощью массажа. Потратьте некоторое время на то, чтобы натереть ладони, кисти и руки маслами и кремами, особенно зимой, когда кожа более подвержена сухости. Важно не мазать руки посреди холодной улицы увлажняющими средствами, чтобы не усугубить состояние кожи.

Согрейте тело

Вы не можете дать своим рукам замерзнуть и попытаться передать им тепло, согрев и защитив свое тело. Если организм не сочтет, что ваши органы находятся в опасности, он не отведет кровь от рук.

Для этого в холодную погоду носите несколько слоев одежды: основной слой, изолирующий слой и внешний слой, защищающий вас от ветра и дождя.

Наденьте что-то вместо перчаток

Совершенно очевидно, что подвергаясь воздействию холода руки замерзнут быстрее, поэтому защитите их от холода теплой и свободной тканью, например шарфом. Смотрите, чтобы ткань закрывала и запястья, поскольку большая часть тепла теряется именно в этой зоне. Если у вас нет никакого заменителя перчаток, задвиньте руки в карманы или внутрь куртки, чтобы забрать их с холода.

Используйте тепло своего тела

Независимо от того, насколько холодно будет снаружи, на вашем теле есть участки, которые практически всегда будут теплыми (подмышки и между бедрами). Приложите руки к теплой коже и подождите, пока они нагреются. Вы также можете попробовать сесть на руки, но знайте, что это может снизить циркуляцию крови, поэтому они могут начать покалывать.

Съешьте имбирь

Имбирь – это термогенный продукт. Такие продукты производят тепло, когда их перевариваете. Теплая чашка чая с имбирем поможет согреть ваш организм, включая ваши руки. Даже просто подержав тёплую чашку в руках, вы сможете вернуть тепло.

Добавьте источник тепла

Носите с собой самонагревающиеся грелки или согревающие пакеты. Если вы собираетесь зимой или ночью куда-нибудь отправиться или просто решили прогуляться в холодную погоду, не забудьте увлечь одноразовые или многоразовые грелки, которые быстро согреют вас и ваши руки.

Согрейте руки над огнем или другим источником тепла. Костры, обогреватели, горячий двигатель и даже включенные компьютеры выдают достаточно тепла, чтобы вы могли нагреться. Главное, не прижимайтесь слишком близко и не прикасайтесь к источнику тепла.

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