Коли забули рукавиці: 7 лайфхаків, які допоможуть швидко зігріти руки

Коли наш організм відчуває холод, він починає перенаправляти більше крові до життєво важливих внутрішніх органів, при цьому кров відводиться від не настільки важливих кінцівок, як руки та ноги, через що вони будуть швидко охолоджуються. Змерзлі руки – це не тільки незручно, але й ускладнює виконання найпростіших завдань. При заморозках холодні руки можна навіть обморозити. Тому ви повинні знати, як повернути тепло кінцівкам, коли їм холодно, а досягти цього можна кількома способами.

Рухайтесь

Руки простіше розігріти, виконуючи вправи, під час яких кров притікає до м'язів і шкіри, тим самим зігріваючи ваше тіло.

Прискоріть темп, якщо під час прогулянки у вас замерзли руки. Зробіть присідання, виконайте вправу "стрибки ноги разом-ноги нарізно" або іншу аеробну вправу.

Виконайте вправи для рук. Не завжди можна взяти і почати виконувати вправи, тому якщо у вас замерзли руки і ви не можете прискорити серцебиття аеробікою, виконайте вправи для рук і ніг. Рухайте пальцями рук і ніг.

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Масаж кінцівок

Повернути кровообіг до рук можна і за допомогою масажу. Витратьте деякий час на те, щоб натерти долоні, кисті та руки оліями та кремами, особливо взимку, коли шкіра більш схильна до сухості. Важливо не мазати руки посеред холодної вулиці зволожуючими засобами, щоб не погіршити стан шкіри.

Зігрійте тіло

Ви можете не дати своїм рукам замерзнути і спробувати передати їм тепло, зігрівши та захистивши своє тіло. Якщо організм не вважатиме, що ваші органи перебувають у небезпеці, він не відведе кров від рук.

Для цього у холодну погоду носіть кілька шарів одягу: основний шар, ізолюючий шар та зовнішній шар, який захищатиме вас від вітру та дощу.

Одягніть щось замість рукавичок

Цілком очевидно, що піддаючись дії холоду, руки замерзнуть швидше, тому захистіть їх від холоду теплою та вільною тканиною, наприклад шарфом. Дивіться, щоб тканина закривала і зап'ястя, оскільки велика частка тепла втрачається саме у цій зоні. Якщо у вас немає ніякого замінника рукавичок, засуньте руки в кишені або всередину куртки, щоб забрати їх з холоду.

Використовуйте тепло свого тіла

Незалежно від того, наскільки холодно буде зовні, на вашому тілі є ділянки, які практично завжди будуть теплими (пахви і між стегнами). Прикладіть руки до теплої шкіри та зачекайте, поки вони нагріються. Ви також можете спробувати сісти на руки, але знайте, що це може знизити циркуляцію крові, через що вони можуть почати поколювати.

З'їжте імбир

Імбир – це термогенний продукт. Такі продукти виробляють тепло, коли їх перетравлюєте. Тепла чашка чаю з імбиром допоможе зігріти ваш організм, включаючи ваші руки. Навіть просто потримавши теплу чашку в руках, ви зможете повернути тепло.

Додайте джерело тепла

Носіть із собою грілки, що самонагріваються, або зігрівальні пакети. Якщо ви збираєтеся взимку або вночі кудись відправитися або просто вирішили прогулятися в холодну погоду, не забудьте захопити одноразові або багаторазові грілки, які швидко зігріють вас і ваші руки.

Зігрійте руки над вогнем чи іншим джерелом тепла. Вогнища, обігрівачі, гарячий двигун і навіть увімкнені комп'ютери видають достатньо тепла, щоб ви могли нагрітися. Головне, не притискайтеся надто близько і не торкайтеся джерела тепла.

Зазначимо, що раніше UAportal провів порівняння між тим, як гріються тварини та птахи. Багато з цих лайфхаків можуть використовувати і люди в холодні зимові дні.

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