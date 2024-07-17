Кого из тех, кто обновил данные будут первыми призывать в ВСУ с 17 июля: разъяснение Рады

Согласно новому мобилизационному закону, до 16 июля все военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные. Это требование было внедрено для того, чтобы Правительство имело четкое представление о мобилизационном потенциале страны.

Обновление персональных данных военнообязанных предусматривает также прохождение военно-врачебной комиссии, что позволит оценить степень их пригодности к военной службе. Об этом пишет Фокус.

Член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский подчеркнул, что порядок призыва в Вооруженные Силы Украины зависит от конкретной военной специализации каждого призывника.

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"ВСУ определят сами, кто им нужен. Если человек обновил данные, его не должны задерживать. Ему могут выписать повестку для вызова в ТЦК, но тянуть его насильно никто не имеет права", – отметил он.

Также он добавил, что пока преждевременно говорить об отправке призывников без военной специальности в пехоту или на горячие направления. В соответствии с потребностями армии, резервистов будут направлять в штабы, подразделения специального назначения или связи, а также привлекать к курсам управления БПЛА.

"О перспективах оказаться на фронте пока рано рассуждать. Уверен, что те, кто не обновил данные, столкнутся с непреодолимыми сложностями в гражданской жизнедеятельности и в отношениях с государством: оформлением документов, открытием счетов, управлением автомобилями и прочее", – отметил Бужанский.

В то же время его коллега из комитета ВРУ Александр Бакумов отметил, что обновление данных не влияет на порядок призыва в ВСУ. Он отметил, что мобилизация осуществляется на основе требований каждой воинской части.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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