Кого из украинцев ждешь повышения пенсионных выплат в апреле

В апреле 2025 г. в Украине запланировано повышение пенсионных выплат для отдельной категории граждан. Увеличенные суммы получат миллионы работающих пенсионеров в рамках очередного планового перерасчета.

Речь идет о тех пенсионерах, которые продолжают работать после ухода на заслуженный отдых и благодаря этому накапливают дополнительный страховой стаж. Среди более 10 миллионов пенсионеров страны около 2,8 миллионов человек остаются трудоустроенными. Именно им с 1 апреля автоматически просмотрят размеры выплат. Перерасчет регламентируется статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Выплаты будут пересмотрены для тех, кто после назначения или последнего перерасчета пенсии наработал не менее 24 месяцев страхового стажа. Также перерасчет касается пенсионеров, которые работали менее двух лет после предварительного пересчета, но с момента его проведения прошло не менее двух лет.

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В 2025 году повышение будет касаться тех, кому пенсии назначали или перечисляли в 2023 году. Размер надбавки будет зависеть от количества отработанных месяцев и суммы взносов в Пенсионный фонд. Если человек платил взносы с минимальной зарплаты, повышение будет незначительным. А вот при уплате взносов с более высокой заработной платы можно рассчитывать на более существенный прирост пенсии.

В то же время апрельский перерасчет не будет распространяться на несколько категорий. Речь идет о тех, кто получает пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении" от 1991 года, а также о гражданах, еще не достигших 60-летнего возраста, определенного статьей 26 Закона №1058.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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