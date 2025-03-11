Кого з українців чекаєш підвищення пенсійних виплат у квітні

У квітні 2025 року в Україні заплановане підвищення пенсійних виплат для окремої категорії громадян. Збільшені суми отримають мільйони працюючих пенсіонерів у рамках чергового планового перерахунку.

Йдеться про тих пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок і завдяки цьому накопичують додатковий страховий стаж. Серед понад 10 мільйонів пенсіонерів країни близько 2,8 мільйона людей залишаються працевлаштованими. Саме їм з 1 квітня автоматично переглянуть розміри виплат. Перерахунок регламентується статтею 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Виплати переглянуть для тих, хто після призначення або останнього перерахунку пенсії напрацював щонайменше 24 місяці страхового стажу. Також перерахунок стосуватиметься пенсіонерів, які працювали менше двох років після попереднього перерахунку, але з моменту його проведення минуло не менше двох років.

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У 2025 році підвищення стосуватиметься тих, кому пенсії призначали або перераховували у 2023 році. Розмір надбавки залежатиме від кількості відпрацьованих місяців і суми внесків до Пенсійного фонду. Якщо людина сплачувала внески з мінімальної зарплати, підвищення буде незначним. А от при сплаті внесків із вищої заробітної плати можна розраховувати на суттєвіший приріст пенсії.

Водночас квітневий перерахунок не поширюватиметься на кілька категорій. Йдеться про тих, хто отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення" від 1991 року, а також про громадян, які ще не досягли 60-річного віку, визначеного статтею 26 Закону №1058.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

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