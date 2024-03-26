Кого в Украине не смогут призвать с 1 апреля: список условий
В Украине продолжается мобилизация, из-за чего в армию могут быть призваны мужчины от 18 до 60 лет. Однако для определенных категорий граждан есть право на отсрочку.
Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подтвердить основания в территориальном центре комплектования, на которые следует явиться за повесткой. ВЛК может установить, что лицо не пригодно к военной службе по состоянию здоровья, сообщает NV.
Если человека мобилизуют без существующего постановления ВЛК, то его степень пригодности к военной службе считается неопределенной. Существует список заболеваний, наличие которых дает право получить отсрочку по состоянию здоровья, в частности:
- тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;
- инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);
- психические расстройства, синдром Дауна, шизофрения;
- мужчины, восстанавливающиеся после операции;
- мужчины, которым после операции установили эндопротезы.
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Беременные женщины, даже если они имеют военную или медицинскую специальность, находятся в запасе или пришли добровольно, не подлежат мобилизации.
Мужчины с отсрочкой военной службы не подлежат мобилизации, однако они могут пройти ВЛК и присоединиться к войску добровольно. Отсрочка, кроме по состоянию здоровья, предоставляется военнообязанным мужчинам и женщинам при наличии следующих оснований:
- по семейным обстоятельствам;
- для получения образования и для занятия наукой и преподаванием;
- при наличии бронирования;
- через профессиональную деятельность.
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.
В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.
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