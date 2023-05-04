Кокосовое масло и сода: инструкция по приготовлению действенного средства от липких пятен

Зачастую нам приходится сталкиваться с липкими пятнами. Чтобы их вывести нужно приложить усилия, но UaPortal подскажет, как легко и быстро вывести их с поверхностей в вашем доме. Следует только приготовить специальный чистящий раствор. Жидкость от липких пятен состоит из 3 ингредиентов, каждый из которых играет немаловажную роль в разрушении липкой массы и стойких загрязнений.

Способ приготовления и использования раствора

Смешайте в равных пропорциях пищевую соду, кокосовое и несколько капель эфирного масла лимона.

Для одноразового использования возьмите 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку кокосового масла и 1 каплю лимонного масла.

Для нескольких применений: Возьмите по 1/3 стакана пищевой соды и кокосового масла и 10 капель лимонного масла.

Для устранения липкости нанесите смесь на пятно и оставьте на 15 минут. Сотрите металлической мочалкой или жесткой тканью.

Средство действенное против следов клея, скотча, карандашей, сока деревьев, обойного клея, птичьего помета, воска.

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