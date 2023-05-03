Как избавиться от царапин на экране смартфона: простые лайфхаки

Со временем, использование смартфона может привести к тому, что его экран будет покрыт царапинами и микротрещинами. Это можно избежать, установив защитную пленку или стекло и регулярно изменять ее. Однако, если царапины уже есть, есть несколько методов их устранения.

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Один из самых распространенных методов заключается в применении специального растворителя для экранов или изопропилового спирта, который можно нанести на мягкую ткань и протереть экран. Однако нужно помнить, что необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить экран, и давить на него при очистке категорически запрещено.

Еще один способ – использование автомобильного воска. Остатки воска можно удалить с помощью сухой мягкой ткани. Зубная паста может использоваться для этой цели. Однако следует помнить, что эти методы могут скрыть царапины, но не удалить их полностью.

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Наконец, один из самых интересных лайфхаков заключается в применении соды. Чтобы это сделать, нужно смешать ее с водой, чтобы образовалась густая паста. Затем ее можно нанести на ткань и протереть экран аккуратными движениями. Тем не менее, следует быть осторожным, чтобы не повредить дисплей еще больше.

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