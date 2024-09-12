Коллекционеры охотятся за этими купюрами: какие долларовые банкноты стоят дорого (фото)

Деньги могут быть не только средством оплаты, но ценным экспонатом для коллекции. Некоторые долларовые банкноты из-за своей редкости приобретают значительную стоимость.

Почему так происходит и какие купюры считаются особенно ценными, объяснило yahoo.com. Отмечается, что некоторые банкноты представляют наибольший интерес для коллекционеров.

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К примеру, однодолларовая купюра 1923 года с портретом Джорджа Вашингтона и двухдолларовая банкнота 1976 года, выпущенная в честь 200-летия Декларации независимости США.

Интересно, что коллекционеры высоко ценят не только старые, но и поврежденные банкноты. Например, две неразрезанные купюры номиналом 100 долларов с серийными номерами могут стоить больше их номинала.

Как выглядят редкие купюры долларов

Банкнота 1000 долларов 1861 года – самая большая купюра, когда-либо отпечатавшаяся для публичного потребления. Его оценивают в диапазоне от 1500 до 2500 долларов. Эта банкнота была добавлена как одна из первых банкнот, использовавшихся Конфедеративными Штатами Америки.

Уникальная банкнота с большим номиналом. Источник: CNN Уникальная банкнота с большим номиналом. Источник: CNN

Купюра 500 долларов в 1928 году. Хотя она была введена в обращение в 1928 году, последняя 500-долларовая купюра попала в американское денежное обращение в 1945 году. На ней изображен портрет президента Уильяма Мак-Кинли. В зависимости от состояния он стоит от 1000 до 1500 долларов.

Банкнота с номиналом 500 долларов. Источник: CNN Банкнота с номиналом 500 долларов. Источник: CNN

100-долларовая купюра 1950 года – на ней подробно изображен портрет Бенджамина Франклина. Если вы можете найти его в достаточно хорошем состоянии, эти 100 долларов стоят примерно от 120 до 150 долларов.

100-долларовая купюра 1950 года. Источник: violity.com 100-долларовая купюра 1950 года. Источник: violity.com

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