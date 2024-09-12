Колекціонери полюють на ці купюри: які доларові банкноти коштують дорого (фото)

Гроші можуть бути не лише засобом оплати, а й цінним експонатом для колекції. Деякі доларові банкноти через свою рідкість набувають значної вартості.

Чому так відбувається і які купюри вважаються особливо цінними, пояснило видання yahoo.com. Зазначається, що деякі банкноти становлять найбільший інтерес для колекціонерів.

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Наприклад, однодоларова купюра 1923 року з портретом Джорджа Вашингтона та дводоларова банкнота 1976 року, випущена на честь 200-річчя Декларації незалежності США.

Цікаво, що колекціонери високо цінують не лише старі, а й пошкоджені банкноти. Наприклад, дві нерозрізані купюри номіналом 100 доларів з серійними номерами можуть коштувати більше за їхній номінал.

Який вигляд мають рідкісні купюри доларів

Банкнота 1000 доларів 1861 року – найбільша купюра, коли-небудь надрукована для публічного споживання. Його оцінюють у діапазоні від 1500 до 2500 доларів. Ця банкнота була додана як одна з перших банкнот, що використовувалися Конфедеративними Штатами Америки.

Унікальна банкнота з великим номіналом. Джерело: CNN

Купюра 500 доларів 1928 року. Хоча вона була введена в обіг у 1928 році, остання 500-доларова купюра потрапила в американський грошовий обіг у 1945 році. На ній зображено портрет президента Вільяма Мак-Кінлі. Залежно від стану він коштує від 1000 до 1500 доларів.

Банкнота з номіналом 500 доларів. Джерело: CNN

100-доларова купюра 1950 року – на ній детально зображений портрет Бенджаміна Франкліна. Якщо ви можете знайти його в досить доброму стані, ці 100 доларів коштують приблизно від 120 до 150 доларів.

100-доларова купюра 1950 року. Джерело: violity.com

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