Коломойскому вручили подозрение за мошеннические действия: подробности (фото, видео)
Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Речь идет о статьях 190 и 209, касающихся легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Известно, что расследованием занимается Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора.
Позже в СБУ подтвердили, что Игорь Коломойский получил подозрение за:
– ст. 190 (мошенничество);
– ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Правоохранители сообщили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Напомним, в Полтаве судили фитнес-блоггера.
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