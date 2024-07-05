Командир роты доступно объяснил, нужна ли усиленная мобилизация

Командир 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр на позывной "Процент" прокомментировал нынешнюю мобилизацию. По его словам, призыв нужен, чтобы удержать фронт.

Иначе российские оккупанты снова пойдут на Киев и попытаются свергнуть независимость Украины. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Процент" отметил, что сейчас оккупанты вкладывают много ресурсов, чтобы мобилизация в Украине провалилась.

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"У людей должно быть осознание, что ситуация, которая была год назад, кардинально отличается от ситуации, которая сейчас на фронте. Если раньше говорили – пока не нужно всем идти в армию, то сейчас – начинайте ломиться в армию, потому что людей на фронте не хватает. И если сейчас упадут эти остатки, которые сейчас держат этот фронт, очень скоро мы получим ситуацию в 2022 году, когда противник стоял под Киевом", – сказал он.

"Процент" посоветовал гражданским выбирать то, чем они хотели бы заниматься в армии, потому что если дадут повестку, то такой возможности уже не будет.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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