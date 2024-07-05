Командир роти доступно пояснив, чи потрібна посилена мобілізація

Командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на позивний "Процент" прокоментував нинішню мобілізацію. За його словами, призов потрібен, щоб втримати фронт.

Інакше російські окупанти знову підуть на Київ та спробують повалити незалежність України. Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"Процент" зазначив, що зараз окупанти вкладають багато ресурсів, щоб мобілізація в Україні провалилась.

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"У людей має бути усвідомлення, що ситуація, яка була рік тому, кардинально відрізняється від тої ситуації, яка зараз на фронті. Якщо раніше казали – наразі не потрібно всім йти до війська, то зараз – починайте ломитися до війська, бо людей на фронті не вистачає. І якщо зараз впадуть ці залишки, які зараз тримають цей фронт, то дуже скоро ми отримаємо ситуацію 2022 року, коли противник стояв під Києвом", – сказав він.

"Процент" порадив цивільним обирати те, чим би вони хотіли займатись в армії, бо коли дадуть повістку, то такої можливості уже не буде.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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