Комфортная старость по-украински: сколько нужно денег для жизни, чтобы не сводить концы с концами

Вопрос о том, какой должна быть пенсия для достойной жизни в Украине, остается очень актуальным. Сколько средств, по мнению украинцев, нужно ежемесячно, чтобы обеспечить себе достойную старость - читайте в материале UAportal.

По словам экономиста Олега Пендзина, в интервью для 24 Канала, в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено около 3 тысяч гривен пенсионных выплат. В то же время, по обновленным данным Минсоцполитики, реальный прожиточный минимум, рассчитанный на основе потребительской корзины, уже превышает 6600 гривен в месяц.

Хотя за последний год пенсионные выплаты выросли на 10,2%, этого оказалось недостаточно, ведь уровень инфляции составил 14,3%. В результате покупательная способность пожилых людей снижается, и пенсии фактически теряют свою реальную стоимость.

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Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, отмечает: средняя пенсия в Украине составляет около 6400 гривен, однако более половины пенсионеров получают меньше этой суммы. При этом фактический прожиточный минимум, по его словам, уже превышает 9000 гривен. "В таких условиях трудно что-либо комментировать", – подытожил эксперт.

Согласно официальной статистике Пенсионного фонда Украины:

более 3,2 миллиона человек получают от 3001 до 4000 грн;

около 381 тысяч пенсионеров живут на сумму до 3 000 грн ежемесячно;

почти 3 миллиона человек имеют пенсию в пределах 5 001 – 10 000 грн., при этом средний размер выплат в этой категории составляет 6 859 грн.;

более 1,5 миллиона пенсионеров получают более 10 000 грн, а средняя сумма в этой группе превышает 15 800 грн.

Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.

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