Коммунальщики могут получить бронь от мобилизации: подробности

Сотрудники теплокомпаний, водоканалов и предприятий по управлению бытовыми отходами смогут получить броню от мобилизации. Соответствующее поручение правительству было предоставлено по решению СНБО, утвержденному президентом Владимиром Зеленским.

Согласно решению СНБО, будут определены особые критерии для отнесения хозяйствующих субъектов к критически важным для экономики и жизнеобеспечения населения в особый период. Об этом сообщается в соответствующем указе и главе государства.

В частности, это касается производителей электрической и тепловой энергии, чьи производственные мощности подверглись разрушениям или повреждениям вследствие агрессии РФ. Такие предприятия освобождаются от требования отсутствия налоговой задолженности перед государственным и местными бюджетами, а также долгов по уплате единого социального взноса.

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Кроме того, СНБО предусмотрел возможность бронирования военнообязанных работников предприятий, обеспечивающих население тепловой энергией, горячей водой, централизованным водоснабжением, водоотводом и услугами по утилизации бытовых отходов.

Объем бронирования для таких компаний не будет превышать 75% общего количества военнообязанных работников.

В Украине существует список предприятий, работники которых могут быть забронированы от мобилизации. Полное освобождение от призыва возможно только для отдельных категорий критически важных учреждений, таких как оборонно-промышленный комплекс и топливно-энергетическая отрасль.

Осенью 2024 года в Украине были изменены правила бронирования работников, а также проведен аудит предприятий, имеющих статус критически важных.

Сейчас для всех компаний длится "переходный период" до 28 февраля 2025, в течение которого они должны переоформить бронирование работников в соответствии с новыми требованиями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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