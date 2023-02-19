Комнатная красавица шеффлера: как правильно поливать, пересаживать и размножать растение

Такое растение, как шефлера или шеффлера (Schefflera) относится к семейству, называемому аралием. В диких условиях ее можно встретить в тропиках любой части земли. Чаще всего она встречается на территории Австралии, Китая, на островах Тихого океана и Японии. Данное растение очень ценят цветоводы за красивые, эффектные листья, которые очень схожи с человеческой ладонью, пальцы которой расставлены далеко друг от друга. Листовые пластинки размещаются на высоком черенке и рассечены на 4-12 частиц, которые растут с 1-й точки. В некоторых странах этот цветок называют зонтиком гномов или деревом-зонтиком.

Соцветия этого растения очень схожи с щупальцами или антеннами. Но посмотреть на них вы сможете только в ботаническом саду, а потому, что в комнатных условиях шеффлера не цветет. Но она способна украсить любое помещение благодаря своей изящной форме и эффектным листьям. Данное растение достаточно легко выращивать в комнатных условиях и это потому, что оно совершенно неприхотливо.

Высокие побеги такого растения имеют небольшую толщину, поэтому часто в один горшок сажают сразу несколько молоденьких шеффлеров. А из них потом формируют общий стебель (переплетенный). Если же в горшок высажен только один высокий цветок, то для него обычно делается опора.

Обратите внимание! У шеффлеры есть вещества, которые попав на слизистую или кожу, могут вызвать раздражение. Поэтому при любых манипуляциях с ней нужно соблюдать осторожность.

Краткое описание выращивания

Температура. Летом – 20-25 градусов, зимой – 18-20 градусов, но не ниже 12 градусов.

влажность. Высокое, рекомендуется регулярное опрыскивание.

Освещение. Шеффлера в домашних условиях нуждается в ярком рассеянном освещении, оптимальное место – восточный подоконник.

Полив. Умеренный, избегать переувлажнения. Летом – 2-3 раза в неделю, зимой – 1 раз в 7-10 дней.

Грунт. Питательный, легкий, воздухопроницаемый.

Питание и удобрение. В период вегетации 1 раз в 2 недели жидким удобрением для декоративно-лиственных растений.

Пересадка. 1 раз в 2-3 года, ежегодно заменяется верхний слой почвы в горшке.

Размножение. Верхушечными черенками, отводами, семенами.

Особенности ухода. Нужна опора, иногда – прищипка для формирования кустистой формы.

Уход за шеффлерой в домашних условиях

Освещенность

Это растение очень любит свет. В осенне-зимний период ее следует ставить на подоконник, расположенный на южной или восточной стороне комнаты. Летом же ее необходимо притенять, чтобы сделать невозможным попадание прямых солнечных лучей.

Читайте также: Что добавить в воду с цветами, чтобы дольше стояли

Взрослую шеффлеру ставят у окна, расположенного в южной части помещения, но также подходит и западная или восточная сторона. Если света в комнате мало, то лучше выбирать для выращивания сорт с зелеными листьями, поскольку пестролистные — очень светолюбивые.

В теплое время года лучше вынести растение на свежий воздух. Разместить ее нужно в небольшой полутени.

Влажность

Комфортно чувствует себя при высокой влажности воздуха, но может спокойно адаптироваться к нормальной, комнатной. Однако при этом шеффлеру нужно регулярно опрыскивать мягкой и теплой водой (отстоянной).

Температурный режим

Шеффлера хорошо растет и развивается при нормальной комнатной температуре. Зимой температура воздуха может снижаться до 16⁰–18⁰, но не менее 12⁰С.

Не допускайте в комнате, где находится это растение, холодного сквозняка, а также не ставьте его рядом с нагревательными приборами. Небольшие дневные колебания температур приносят шеффлеру только пользу.

Как поливать

Полив должен быть систематическим и умеренным. Для этого отлично подойдет мягкая и отстоявшаяся вода. Следите за тем, чтобы земляной ком ни в коем случае не пересыхал. Зимой количество поливов значительно сокращается. Запомните, что для этого растения не допустим застой воды и брожение почвы, так как в результате оно может погибнуть. А для полива нужно использовать воду комнатной температуры и ни в коем случае не холодную.

Удобрение

Подкармливают шеффлеру универсальным удобрением для домашних растений. Подкормку проводят несколько раз в месяц во время вегетационного периода (в весенне-летний период). После пересадки в грунт вносятся удобрения только после того, как появится молоденькая листва.

Обрезка

Для того чтобы кустик был пышнее, в один цветочный горшок чаще всего сажают несколько растений. Они приобретают древовидную форму за счет обрезки. Однако если ее сделать с нарушениями правил, то это может нанести вред шеффлеру.

Читайте также: Как безопасно помыть окна с улицы на высоком этаже

В том случае, когда у растения опадают все листья (при неправильном уходе), его можно спасти, сделав низкую обрезку. Однако это только в том случае, если корневая система здорова. Пень следует поливать, а также его рекомендуется накрыть увлажненным мхом. Если все сделать правильно, то спустя некоторое время начнут расти молодые побеги.

Период покоя

В зимнее время у шеффлеры наблюдается период относительного покоя, в течение которого она растет. Растение в данный период должно находиться в светлом помещении, температура воздуха в котором будет примерно 14⁰–16⁰С. Полив следует сократить.

Пересадка шеффлеры

Молодому растению пересадку следует проводить ежегодно с наступлением весны. Взрослую шеффлеру пересаживают только когда это необходимо, как правило, один раз в несколько лет. При пересадке цветочный горшок выбирается в несколько раз больше предыдущего. Не забудьте о хорошем дренаже.

Какую почву выбрать

Для пересадки следует выбрать слабокислую (рН не выше 6), легкую почву. Для этого отлично подойдет смесь, состоящая из волокнистого торфа, песка и перегноя земли, взятых в пропорции 1:1:3. Также можно смешать песок, перегнойную и дерновую землю в пропорции 1:1:2.

Размножение шеффлеры

Выращивание из семян

Семена шеффлеры можно легко приобрести в цветочном магазине. Сеют их, как правило, в декабре или феврале. Высевают их в смесь песка и торфа, взятых в равных пропорциях. Перед этим семена рекомендуется на время поместить в воду, к которой добавляется циркон или эпин. После посева почву увлажняют с помощью распылителя, а затем емкость убирается в то место, где достаточно тепло (20⁰–24⁰С). Также не забудьте прикрыть ее стеклом или плёнкой. Почву нужно периодически проветривать и увлажнять. После появления 2 или 3 реального листика сеянцы рассаживают на маленькие горшки.

Питание

Для размножения черенкованием вам понадобятся полудеревянные черенки. Их для укоренения сажают в смесь торфа и песка, предварительно обработав средствами, стимулирующими образование корней. Емкость нужно обязательно прикрыть полиэтиленовой пленкой, а температуру поддерживать в пределах 20⁰–22⁰С. Не забывайте убирать пленку для проветривания черенков.

Напомним, стремясь украсить интерьер или пополнить домашнюю коллекцию растений, часто выбирают такого представителя, как оранжевый хлорофитум. Он нетребователен к уходу и не отличается капризным характером.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !