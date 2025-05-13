Компенсация на погребение в 2025 году: сколько получат родственники пенсионера

Близкие лица умершего пенсионера имеют право обратиться в Пенсионный фонд Украины для получения единовременного пособия на погребение. Сумма выплаты определяется в зависимости от отдельных обстоятельств.

По данным Пенсионного фонда, большинство семей умерших пенсионеров получают выплату на погребение, которая соответствует сумме двух месячных пенсий. Об этом сообщает "24 Канал".

Такой размер пособия установлен для лиц, получавших пенсию в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В случае же, если умерший был военным пенсионером, выплата может составить три пенсии, но не менее 13420 гривен в 2025 году.

Стоит отметить, что финансовая помощь не предоставляется в тех случаях, когда пенсионер полностью удерживался за счет государства, а похороны были организованы за счет госбюджета.

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Какие документы нужны для выплаты

В 2025 году для оформления пособия на погребение следует обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины. Заявитель должен заполнить заявление, которое можно оформить непосредственно на месте.

Кроме заявления, обязательно нужно предоставить следующие документы: паспорт и идентификационный код лица, выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку, подтверждающую смерть пенсионера, а также свидетельство о смерти.

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