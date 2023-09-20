Кому из льготников субсидию на отопительный сезон назначат автоматически

Кому из украинцев автоматически перечислят субсидию на отопительный сезон

Приближается новый отопительный сезон и Пенсионный фонд Украины сообщает, что расчет жилищной субсидии для отдельных граждан уже запланирован на автоматический режим. Это касается лиц, которым раньше была назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года или жилищная субсидия была назначена, но ее размер составил 0,00 гривен.

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Это означает, что граждане, уже пользующиеся жилищной субсидией или имеющие нулевой размер субсидии во время летнего периода, не должны подавать дополнительные заявления или обращаться за выплатами. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 будут учитываться доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Также доходы от пенсий будут учтены из суммы начисленной пенсии за август текущего года.

Для получения жилищной субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо в 2023 году, заявление и декларацию нужно подать до окончания календарного года.

Важно отметить, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходы на управление многоквартирным домом назначается в зависимости от отопительного сезона:

на неотапливаемый сезон, с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон, с 1 октября по 30 апреля.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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