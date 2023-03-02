Кому из пенсионеров в марте прибавят от 420 до 520 гривен к пенсии

Индексация пенсий в марте этого года коснется выплат для 10,5 млн. пенсионеров. Суммы прибавок к пенсии будут колебаться в диапазоне от 100 до 1500 гривен.

Как сообщили в Минсоцполитики, Кабмин принял соответствующее постановление об индексации пенсий на 19,7%. Однако в ходе индексации проведут повышение также самых низких пенсионных выплат.

Ранее самые низкие выплаты не попадали под индексацию и повышались только с ростом прожиточного минимума. То есть в марте будут повышены минимальные пенсионные выплаты, которые ранее не индексировались.

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Таким образом повысят пенсии 4,2 млн человек. Рост составит от 420 до 520 грн.

Помимо этого, пенсионеры в возрасте от 70 лет, размер пенсий которых не превышает 10 340 грн, также продолжат получать доплаты:

в возрасте от 70 до 75 лет – 300 грн;

в возрасте от 75 до 80 лет – 456 грн;

в возрасте от 80 лет – 570 грн.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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