Кому из украинцев автоматически прибавят надбавку к пенсии

Кто из пенсионеров получит прибавку к выплатам в сентябре

Украинцы, участвовавшие в боевых действиях, теперь имеют возможность получить дополнительную выплату, которая может составить до 25% их пенсии. Для каждого гражданина размер прибавки будет рассчитываться индивидуально.

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Кроме того, в рамках совместного проекта Пенсионного фонда, Министерства социальной политики и Организации Объединенных Наций некоторые пенсионеры получат помощь в размере, который компенсирует им отсутствие до 3 тысяч гривен на ежемесячной основе. Эта поддержка предоставляется лицам, которые проживают в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают иную финансовую помощь от международных организаций. Об этом пишет Минсоцполитики.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, программа этих выплат будет активной в течение 4 месяцев и будет автоматически рассчитываться и перечисляться на счета пенсионеров.

"Для получения этих дополнительных выплат пенсионерам не нужно подавать отдельные заявления. Они будут начислены и выплачены автоматически на основе информации, содержащейся в государственных реестрах. Денежная помощь будет перечислена на счета пенсионеров", - отмечается в сообщении.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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