Кому из украинцев предлагают самые высокие зарплаты: перечень профессий

В прошлом месяце выросли ключевые показатели на рынке труда. Это произошло кое-где даже вопреки обычным сезонным тенденциям.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на исследование портала Work.ua. Специалисты обнаружили, что в июле увеличилась средняя заработная плата и количество вакансий.

Всего в прошлом месяце работодатели опубликовали более 111 тысяч вакансий, что почти на 1% больше, чем в июне.

К специалистам, которые могли рассчитывать на самые высокие средние зарплаты (без учета руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны), вошли керамисты (48 750 грн), эндодонтисты (45 000 грн), медиапродюсеры (42 500 грн) и рихтовщики (41 250 грн).

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Кроме указанных профессий, высокие средние зарплаты получали арматурщики, зубные техники и риелторы (40 тыс. грн). Также высокие доходы имели автоэлектрики, автослесари, бетонщики, бизнес-аналитики, прорабы, высотники и дизайнеры мебели (35 тыс. грн).

Согласно данным ресурса, с февраля по май средняя заработная плата в стране удерживалась на отметке 20 тыс. грн. Однако в июне ситуация несколько изменилась: аналитики отметили рост на 2,5%, до 20 500 грн. В июле зарплаты снова немного поднялись, достигнув 21 тыс. грн.

Наиболее значительный рост был зафиксирован в управлении персоналом, в сферах красоты, фитнеса и спорта, среди топ-менеджмента, а также в бухгалтерском учете, аудите, СМИ, издательстве и полиграфии.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что на украинском рынке труда взлетел спрос на ряд профессий.

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