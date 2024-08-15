Кому з українців пропонують найвищі зарплати: перелік професій

Минулого місяця зросли ключові показники на ринку праці. Це відбулося подекуди навіть всупереч звичайним сезонним тенденціям.

Про це пише УНІАН з посиланням на дослідження порталу Work.ua. Фахівці виявили, що в липні збільшилася середня заробітна плата та кількість вакансій.

Загалом минулого місяця роботодавці опублікували понад 111 тисяч вакансій, що майже на 1% більше, ніж у червні.

До фахівців, які могли розраховувати на найвищі середні зарплати (без урахування керівних посад, сфери IT та спеціалістів у Силах оборони), увійшли керамісти (48 750 грн), ендодонтисти (45 000 грн), медіапродюсери (42 500 грн) та рихтувальники (41 250 грн).

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Окрім зазначених професій, високі середні зарплати отримували арматурники, зубні техніки та рієлтори (40 тис. грн). Також високі доходи мали автоелектрики, автослюсарі, бетонярі, бізнес-аналітики, виконроби, висотники та дизайнери меблів (35 тис. грн).

Згідно з даними ресурсу, з лютого по травень середня заробітна плата в країні утримувалася на позначці 20 тис. грн. Проте в червні ситуація дещо змінилася: аналітики відзначили зростання на 2,5%, до 20 500 грн. У липні зарплати знову трохи піднялися, досягнувши 21 тис. грн.

Найбільш значне зростання було зафіксовано в управлінні персоналом, у сферах краси, фітнесу та спорту, серед топменеджменту, а також у бухгалтерському обліку, аудиті, ЗМІ, видавництві та поліграфії.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що на українському ринку праці злетів попит на низку професій.

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