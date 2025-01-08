Кому из ВПЛ могут отменить выплаты от государства в январе: подробности

В Украине продлены выплаты для внутренне перемещенных лиц. Получить финансовую помощь можно уже с 1 января, однако не всем категориям граждан.

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, имеют возможность получать финансовую помощь до февраля 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Правительственный портал. Однако те, кто не подадут соответствующее заявление, потеряют право на выплаты. Для этих лиц продолжение помощи автоматически не произойдет.

К таким лицам относятся:

украинцы с детьми до 14 лет, проживающие в районах, где ведутся активные боевые действия или существует угроза их начала;

украинцы с детьми до 14 лет, которые живут в безопасных регионах, но в силу определенных обстоятельств дети не могут посещать школу оффлайн;

семьи, где один из членов занимается уходом за человеком с инвалидностью I группы;

семьи, в которых один из членов занимается ребенком с инвалидностью, ребенком до 18 лет с тяжелыми заболеваниями или ребенком, который признан тяжелобольным.

Читайте также: Украинцам рассказали, какие доходы не учитываются при назначении субсидии

Кроме этого, помощь ВПЛ может быть предоставлена по заявлению гражданину Украины, который отвечает следующим критериям:

имеет возраст старше 60 лет;

не получает пенсию;

средний доход в месяц для каждого члена семьи не превышает 9444 гривны.

Кому отменят выплаты для ВПЛ в 2025 году

Существуют также категории граждан, которым не предоставляются выплаты ВПЛ, о чем говорится в украинском законодательстве.

К таким лицам относятся:

украинцы, которые находились за границей более 30 календарных дней без предоставления документальных подтверждений причин отсутствия;

внутренне перемещенные лица, которые приобрели квартиру, дом или земельный участок стоимостью более 100 000 гривен (за исключением случаев, когда жилье было предоставлено за счет бюджетных средств города или государства);

украинцы, которые приобрели новое авто, изготовленное менее 5 лет назад (кроме транспортных средств, купленных волонтерами для нужд ВСУ и переданных им);

лица, имеющие жилье площадью более 13,65 кв. м на каждого члена семьи, расположенное в безопасных районах, где не происходят активные боевые действия, и не считается территорией, где могут иметь место боевые действия, а также в любых населенных пунктах на территории, контролируемой Украиной;

граждане Украины, которые приобрели металлы в банках, а также доллары, евро или другую иностранную валюту на сумму более 100 000 гривен (за исключением валют, полученных от благотворительных организаций или приобретенных для оплаты медицинских, образовательных или социальных услуг);

граждане Украины, у которых на депозитном счете в банке есть более 100 000 гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторых украинцев могут оставить без пенсии по инвалидности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !