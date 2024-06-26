Кому не нужно обновлять данные в ТЦК: список категорий граждан

С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. В течение следующих 60 дней от этой даты каждый украинский гражданин, который стоит на воинском учете должен провести актуализацию своих персональных данных. Для этого можно посетить ТЦК и СП, ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом для военнообязанных.

Относительно категорий граждан, которым не нужно вносить изменения в свои данные в ТЦК, команда UAportal совместно с Факты ICTV подготовила исчерпывающий перечень лиц, освобожденных от этой процедуры в 2024 году.

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Граждане в возрасте между 18 и 60 годами, которые не состоят на воинском учете, могут не обновлять свои персональные данные. Однако необходимо, чтобы информация о снятии с учета была внесена в военный билет и национальные реестры.

В случае, когда соответствующая запись отсутствует в военно-учетных документах, лицу, которое не состоит на учете, следует обратиться в Территориальный центр комплектования.

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Лица, которые не имеют необходимости в обновлении данных в ТЦК и критерии для снятия с воинского учета

Не нужно обновлять данные в ТЦК лицам, которые были сняты с воинского учета. Это касается ситуаций, когда:

лицо получило статус непригодности к военной службе по решению военно-врачебной комиссии;

лицо превысило возрастной порог для пребывания в запасе, то есть старше 60 лет;

лицу было аннулировано гражданство Украины.

Если лицо было снято с воинского учета и провело обновление информации до 18 мая, то есть до даты вступления в силу нового мобилизационного законодательства, ему придется обновить данные повторно, независимо от того, произошли изменения или нет.

Напомним, ранее нардеп заявил, что Резерв+ не лишает необходимости явиться в ТЦК.

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